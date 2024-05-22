إعادة دفن رفات 81 شهيدا بتيزي وزو

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس، على عملية إعادة دفن رفات 81 شهيدا بقرية أيث رقان بدائرة واضية بولاية تيزي وزو.

وأكد الوزير بالمناسبة، أن "دفن رفات الشهداء على هذه الأرض المزكات بدماء الشهداء، هو من الوفاء العميق لرسالة الشهداء والالتزام الأعمق بالمرجعية النوفمبرية، وهذا ما نعكف عليه مع كل المخلصين ونسهر من أجله ونسير وفقه، مؤكدا إلى أن الدولة الجزائرية تبذل كل ما في وسعها من جهد من أجل تدعيم الأفق العام الذي تسطّره توجيهات رئيس الجمهورية الذي جعل من تجديد الصرح الوطني من أسمى معاني الوفاء لأمانة الشهداء الأبرار وقيم المجاهدين الأخيار." وتابع "نحن اليوم نقف في هذا المكان وقفة إجلال وإكبار على عملية دفن رفات الشهداء، وهو من الوفاء العميق للقيم التي جاء بها بيان أول نوفمبر 1954".

وفي نفس السياق، دعا ربيقة أجيال اليوم "إلى ضرورة مواصلة الدرب الذي سلكه الشهداء الأبرار بالحفاظ على الاستقلال، مع استكمال الرسالة النبيلة التي كانوا يحلمون بتحقيقها والمتمثلة في بناء جزائر مزدهرة ومتطورة التي بدأت مؤشراتها تلوح في الأفق منذ سنوات بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي استطاع بفضل ما اعتمده من برنامج عمل طموح، يسعى إلى أن يعيد الجزائر إلى أيام مجدها وعزها، وهي مكاسب يجب المحافظة عليها وتعزيزها بما يلبي طموحات أمال بنات وأبناء الشعب الجزائري."