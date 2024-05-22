سوناطراك تستثمر في الكونغو

وقّعت الجزائر وجمهورية الكونغو، بمناسبة زيارة الوزير محمد عرقاب، مذكرة تفاهم في قطاع المحروقات، تتضمن تنشيط التعاون الثنائي لاسيما من خلال إقامة استثمارات لسوناطراك بالكونغو في ميادين التنقيب والخدمات البترولية.

وتم التوقيع على المذكرة ببرازفيل من قبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير المحروقات الكونغولي، برونو جان ريتشارد إيتوا، بحضور وزير التعاون الدولي الكونغولي، وسفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو، والرؤساء المدراء العامين لسوناطراك وسونلغاز، وإطارات من الوزارتين.

وتشمل هذه المذكرة، حسب ما جاء في بيان الوزارة، "فرص الاستثمار لشركة سوناطراك في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو، والتعاون بين شركة سوناطراك والشركة الوطنية للبترول للكونغو SNPC، بالأخص في مجال المصب النفطي، وإمكانية تدخل سوناطراك وفروعها في جمهورية الكونغو في مجال الخدمات البترولية وتوريد المعدات".

كما تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب الجزائرية في تطوير قطاع الغاز، وخاصة الغاز الطبيعي المميع، والمساعدة الفنية في مجال البتروكيماويات وفي تطوير وترقية استخدام غاز البترول المميع، وكذا في مجال تخفيض البصمة الكربونية في صناعة المحروقات.

وتتضمن المذكرة كذلك، التعاون لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المحروقات، وكذا فيما يتعلق بالإصلاحات وإنشاء وتنظيم هيئات الضبط وترقية الأنشطة في قطاع المحروقات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالمجال المنجمي للمحروقات وإعداد العقود النموذجية للتنقيب عن النفط واستغلاله.

وتمس أيضا مجالات التعاون التي تتضمنها المذكرة، الرقابة التقنية في مجال الصحة والسلامة والبيئة الخاص بالمنشآت البترولية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بأنشطة المحروقات من حيث الوقاية والحماية والمراقبة وإعادة الترميم وكذا التحقيق في الحوادث الصناعية، والتكوين وتطوير رأس المال البشري في جميع المهن المتعلقة بقطاع المحروقات.

كما تم، بهذه المناسبة، التوقيع على خارطة طريق بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية للبترول في الكونغو SNPC، والتي تشمل الخطوط العريضة للإجراءات التي تم تنفيذها بين الشركتين على طول سلسلة القيمة للمحروقات والتكوين، منذ الإمضاء على مذكرة التفاهم بين الطرفين.

وتهدف خارطة الطريق بين الشركتين الى وضع أسس تعاون "فعالة ومستدامة" في مجالات الاستكشاف والتطوير، النقل، التحويل، التوزيع والتموين بالمنتجات البترولية، وتسويق المحروقات، كما تشمل تبادل الخبرات والتجارب وتطوير المهارات المهنية والتكوين لموظفي الشركة الوطنية للبترول الكونغولية، يضيف البيان.

ومن المقرر أن يقوم وفد كونغولي بزيارة عمل إلى الجزائر "في المستقبل القريب" لمناقشة فرص التعاون في مجال إدارة التنقيب عن المحروقات، ووضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذه الأنشطة.