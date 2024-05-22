نسبة نمو هامة لـ "ترانسافيا" هذا الصيف

افتتحت شركة ترانسافيا للطيران، الشركة الفرعية منخفضة التكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أول وكالة لها في الجزائر، بالإعلان عن برنامج مكثف للرحلات خلال صيف 2024، بزيادة في عدد المقاعد بنسبة 40% مقارنة بصائفة 2023.

وحسب ما كشف عنه نائب المدير العام للتجارة والتسويق في الشركة، نيكولاس هينين، فإن الأخيرة تقوم بتشغيل 20 خطا بين فرنسا والجزائر خلال الصيف المقبل، بمعدل 100 رحلة أسبوعيا، أي بمجموع ما يقرب من 875000 مقعد بين البلدين.

وقال هينين، خلال ندوة صحفية مشتركة مع النادي الجزائري للسياحة، إنه " سنلبي الطلب القوي لعملائنا الراغبين في الاستفادة من عرض منخفض التكلفة للسفر هذا الصيف، لقد جعلنا من الجزائر محورا رئيسيا للتنمية لدعم نمونا، كما يتضح من مضاعفة عرضنا في الشتاء المقبل". رحلات جوية من 7 مطارات جزائرية

وتطير الشركة، حسب توضيحات هينين، إلى 5 مدن فرنسية، هي باريس أورلي ونانت وليون ومونبلييه وستراسبورغ، وذلك انطلاقا من 7 مطارات جزائرية، هي الجزائر العاصمة وتلمسان ووهران وبجاية وبسكرة وقسنطينة وسطيف.

وللإشارة، يتم تشغيل وكالة ترانسافيا في الجزائر، من قبل شريكها المحلي، فور ويند ترافل، "وسيكون ممكنا لزبائننا حجز تذاكر السفر عبر خطوطنا بالدينار الجزائري وهي بمثابة خطوة رئيسية جديدة في سياستنا" يضيف، مشيرا إلى استعداد الشركة لفتح مكتب تجاري لها، في مطار الجزائر الدولي، هواري بومدين، لتلبية احتياجات عملائها.