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مال و أعمال

الرئيس تبون يأمر بإنتاج الألياف البصرية محليا

22 ماي 2024 ()

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أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الصناعة بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محليا بالموازاة مع مشروع تعميم الألياف وتمويلها.

وجاء ذلك خلال مناقشة مجلس الوزراء لوضعية نشر الألياف البصرية، حسب بيان رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء.

وشدّد الرئيس على ضرورة إحراز التقدم المتواصل في استكمال الربط الوطني بالألياف البصرية، كما أمر رئيس الجمهورية بالعمل على تنويع مصادر التموين بالإنترنت.

وحسب البيان، تم التشديد على اتخاذ كافة التدابير التقنية الاحترازية لإبقاء الربط بالشبكة العنكبوتية متواصلا في حالات الأعطال المتعارف عليها، في هذا المجال لمختلف الأسباب لاسيما، الطبيعية منها.

وفي الأخير، أمر الرئيس تبون باتخاذ الاحتياطات اللازمة في إطار الأمن السيبراني مع الصيانة والمعاينة التقنية الدورية للكوابل البحرية والشبكات المركزية.

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