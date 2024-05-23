هذه تواريخ إجراء الاختبارات الاستدراكية

حدّدت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، تواريخ إجراء الاختبارات الاستدراكية للموسم الدراسي الحالي، وذلك بالنسبة لجميع المراحل التعليمية.

وجاء في بيان لمصالح الوزارة، أنّ الاختبارات الاستدراكية قد حددت بين 23 و27 جوان المقبل.

وبالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي (الثانية الثالثة والرابعة) ستجري الاختبارات يومي 23 و24 جوان القادم، فيما حدّد يومي 26 و27 جوان المقبل لمرحلة التعليم المتوسط وتمسّ السنوات (الأولى والثانية والثالثة)، في حين حدد يومي 23 و 24 جوان المقبل لمرحلة التعليم الثانوي (الأولى والثانية)، على أن يتمّ إعلان نتائج هذه الاختبارات في الـ 27 من الشهر ذاته.

وفي نفس السياق، شدّدت الوزارة على ضرورة التزام كل المؤسسات التعليمية بتنظيم هذه الاختبارات في المراحل التعليمية "دون استثناء"، مؤكدةً أنّ هذه الاختبارات "تخص التلاميذ الذين تحصلوا على معدل سنوي عام يتراوح بين 4.50 و4.99 من 10 في مرحلة التعليم الابتدائي، وبين 9.9 و9.99 من 20 في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي".

وجرى التشديد على أنّ الاختبارات الاستدراكية تُنظّم في "المواد التي لم يتحصل فيها التلاميذ على المعدل بالنسبة لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، وفي مادتين فقط من بين المواد التي لم يتحصل فيها التلاميذ على المعدلّ بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي".

وأفيد أنّ عملية إشهار تواريخ الاختبارات الاستدراكية في المراحل التعليمية الثلاث، وتبليغ التلاميذ المعنيين بها وأوليائهم، تتمّ بكل الوسائل المتاحة، لا سيما عبر المواقع الالكترونية والصفحات الرسمية لمديريات التربية، وذلك اليوم الخميس 23 ماي الجاري.

ويستثنى من اجتياز الاختبارات الاستدراكية، التلاميذ المقبلون على امتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.

ونوّهت وزارة التربية إلى أنّ الاختبارات الإستدراكية "عملية جدّ هامة تحافظ على جهود التلاميذ المعنيين بها"، وتعطي "فرصة ثانية للنجاح"، ناهيك عن تداعياتها الايجابية على المنظومة التربوية والتدرّج بين سنوات المرحلة التعليمية الواحدة.