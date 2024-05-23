اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد يستقبلان في هذا الملعب

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم برمجة مواجهتي اتحاد الجزائر-أولمبي الشلف وشباب بلوزداد-مولودية البيض لحساب الجولة الـ27 من الرابطة المحترفة الأولى بملعب 20 أوت بالعاصمة.

وسيستقبل نادي "سوسطارة" ضيفه القادم من ولاية الشلف هذا السبت ابتداء من الساعة 16 و45 د، فيما يواجه "أبناء العقيبة" فرسان الهضاب يوم الأحد بذات الملعب ابتداء من الساعة 16 و45 د.

وتقرر نقل المواجهتين إلى ملعب 20 أوت بالعناصر بسبب غلق ملعب 5 جويلية الأولمبي، الذي يستقبل فيه الناديين العاصميين منذ بداية الموسم، كما رفض الوالي المنتدب للرويبة احتضان المواجهتين بملعب سالم مبروكي، وهو نفس الأمر لوالي البليدة بالنسبة لملعب مصطفى تشاكر.