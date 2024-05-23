سبب غياب محرز أمام الرائد

كشفت صحفية سعودية، عن السبب وراء غياب الدولي الجزائري رياض محرز نجم أهلي جدة، عن مواجهة الرائد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن غياب رياض محرز عن مواجهة الرائد، جاء بداعي الإصابة، وهي عبارة عن كدمة أجبرت الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق، على إبعاده عن مباراة الرائد.

ويعد غياب محرز، هو الأول للنجم للجزائري خلال مشواره مع الأهلي في الدوري هذا الموسم 2023-2024.

وسجل محرز 11 هدفا وصنع 13 آخرين، وهو أكثر اللاعبين صناعة في النسخة الجارية من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الـ12 بـ35 نقطة.