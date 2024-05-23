بن طالب يرفض التقاط صورة مع فريقه..والسبب (فيديو)

رفض الدولي الجزائري نبيل بن طالب التقاط صورة جماعية خلف لافتة تخص المثليين، قبيل انطلاق لقاء فريقه ليل وضيفه نيس مساء الأحد الماضي، في الجولة 34 الأخيرة للدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويظهر مقطع فيديو متداول انسحاب بن طالب، حتى لا يظهر برفقة اللاعبين خلف لافتة تروج للشواذ، وانشغل بربط الحذاء.

وحدث ذلك قبيل انطلاق مباراة فريق ليل والضّيف نادي نيس سهرة الأحد الماضي، بِرسم الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة الفرنسية.