رقمنة بورصة الجزائر

تستعد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب" لإطلاق مشروع رقمنة أوامر البورصة بالتعاون مع السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، الخطوة التي تسعى من خلالها "كوسوب" إلى الاستمرار في تطوير السوق المالي ودور البورصة في الجزائر.

ومن المقرر إطلاق هذا المشروع، رسميا، الأحد المقبل في مراسيم يحتضنها مقر البنك الوطني للإسكان بباب الزوار، وذكرت "كوسوب" في بيان تحصلت "الخبر" على نسخة منه، أنّ مشروع رقمنة أوامر البورصة يهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية التعاملات على مستواها، من خلال اتاحة إمكانية ارسال أوامر الشراء والبيع إلكترونيا، عبر الوسطاء في عمليات البورصة.

وأضاف المصدر أنّ هذا المشروع يأتي أيضا في إطار الديناميكية التي تشهدها السوق المالية والبورصة الجزائرية في الفترة الأخيرة، وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة تطوير أسواق المال والبورصة والاسهام في تمويل الاقتصاد.

كما ينسجم هذا المشروع، يضيف البيان، مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعميم الرقمنة في كافة القطاعات، خاصة تلك المتعلقة برقمنة الخدمات المالية وتحسين استعمالها من طرف المواطنين.