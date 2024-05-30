نفط: هذا كل ما اكتشفته سوناطراك منذ بداية السنة

كشف وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، أن شركة سوناطراك تمكنت من تحقيق ثماني ، اكتشافات "كبيرة" و "مهمة جدا" في مجال المحروقات و في "مواقع جديدة"، منذ بداية السنة الجارية.

وأوضح عرقاب في تصريح للتلفزيون العمومي، أن هذه الاكتشافات الهامة جدا، سوف تعطي إضافة كبيرة بالنسبة للاحتياطات الوطنية من المحروقات، لا سيما بالنسبة للغاز الطبيعي. وتابع ان الاكتشافات المسجلة تخص "مكامن جديدة للمحروقات تقع بكل من بشار وجنوب عين صالح وشمال جانت وجنوب اليزي وشمال ورقلة".

وفي سياق آخر ، كشف عرقاب عن توقيع اتفاق هام بين سوناطراك وعملاق المحروقات "شفرون" في "الأيام القليلة القادمة" و هو ما سيساعد في "تطوير منجم كبير" و في الرفع من الإنتاج الوطني للمحروقات، و ذلك بعد التوقيع مؤخرا على مذكرة تفاهم بين سوناطراك و "اكسون موبيل" ستتوج ب "عقود تطوير قبل نهاية السنة و تعطي إضافة كبيرة جدا لإنتاج الغاز الطبيعي بالجزائر".

وذكر بهذا الخصوص بأن سوناطراك وقعت في وقت سابق، في إطار قانون المحروقات الذي دخل حيز التطبيق سنة 2020، مع كبرى الشركات العالمية على غرار "إكينور" النرويجية و"ايني" الايطالية و كذا "أوكسيدونتال بتروليوم" الامريكية على عقود "مهمة و كبيرة" في مجال استغلال و تكرير وانتاج المحروقات. من جهة أخرى أكد عرقاب أن الجزائر تملك الإمكانيات لرفع انتاجها من الغاز الى 200 مليار متر مكعب سنويا على المدى المتوسط، مقابل انتاج حالي ب137 مليار متر مكعب.