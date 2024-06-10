"تجار الويب" ينعشون عمليات الدفع بالهاتف النقال

كشف تجمع النقد الآلي، GIE Monétiqueعن أرقام جد مشجعة لعمليات الدفع عبر الهواتف الذكية، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2024.

وفقا لبيانات نشرها التجمع عبر موقعه الإلكتروني، فإنه تم تسجيل أزيد من 12.5 مليون عملية منذ جانفي 2024، في مقابل حوالي 7.6 مليون عملية خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، أي بزيادة قدرها 71%.

وقد فاقت قيمة عمليات الدفع عبر الهاتف النقال 9.3 مليار دج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مقارنة بحولي 5,5 مليار دج خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية.

أما بالنسبة لتحويل الأموال عبر الهاتف النقال "زبائن لنفس المؤسسة المالية" فشهد خلال نفس الفترة أزيد من 7.2 مليون عملية، بقيمة تفوق 106 مليار دج، بزيادة بنسبة 140 بالمائة و187 بالمائة على التوالي على أساس سنوي.

وللتذكير، فقد تم مؤخرا إطلاق التشغيل البيني للدفع عبر الهاتف النقال بين زبائن مختلف البنوك والمؤسسات المالية، بعد أن كان مطبقا بين زبائن نفس البنك أو المؤسسة المالية.

ويعرف نشاط الدفع عبر الإنترنت زيادة في أرقامه بفضل ارتفاع عدد التجار المنخرطين في نظام الدفع الإلكتروني البيبنكي إلى 510 "تاجر ويب". مقابل 337 خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، حسب حصيلة التجمع.

وبلغ عدد المعاملات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 3.2 مليون عملية (+18 بالمائة)، بمبلغ إجمالي قدره 9.3 مليار دج (+63 بالمائة)، موزعة على نشاطات الاتصالات، النقل، التأمين، الفواتير، الخدمات الإدارية، بالإضافة كذلك إلى الخدمات، بيع السلع، الرياضة والترفيه.

كما فاق العدد الإجمالي لعمليات السحب على جهاز الصرف الآلي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 45 مليون عملية بقيمة تناهز 860 مليار دج، فيما بلغ العدد الإجمالي لأجهزة الصرف الآلي البيبنكية العاملة خلال الثلاثي الأول 3868 جهاز بزيادة قدرها 155 جهازا على أساس سنوي.