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مال و أعمال

شركة كورية مهتمة بقطاع الطاقة الجزائري

10 جوان 2024 ()

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استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الإثنين، نائب رئيس الشركة الكورية الجنوبية "جي بي إنرجي غلوبال"، كيم جيونغ هوا، والتي بحث معه افرص التعاون والاستثمار بالجزائر في مجال المحروقات.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور عدد من إطاراتها، ناقش عرقاب والسيدة جيونغ هوا فرص التعاون في مجال المحروقات، "لاسيما في مجال الغاز الطبيعي وتسويق الغاز الطبيعي المميع والنفط الخام".

كما بحث الجانبان، حسب بيان الوزارة، أوجّه أخرى للتعاون بين سوناطراك والشركة الكورية، تتعلّق بتبادل الخبرات والحلول التكنولوجية الحديثة في مجال تحلية مياه البحر.

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