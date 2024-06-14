إعادة النظر في مهام أمناء الخزائن

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الخميس، أن الإصلاحات المحاسبية وعصرنة الإجراءات ورقمنتها التي باشرتها دائرته الوزارية، تستوجب إعادة النظر في بعض المهام المسندة لأمناء الخزائن، وإعادة هيكلة المصالح حسب متطلبات هذه الأخيرة.

وأكد فايد، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أنّ مصالحه بصدد اقتراح مشروع نص يتضمن مراجعة تصنيف منصب "أمين خزينة البلديات والمؤسسات العمومية للصحة، كوظيفة عليا في الدولة في الصنف ب 1"، وهذا في انتظار إعادة تنظيم المصالح الخارجية للخزينة.

وأشار فايد في معرض إجابته، إلى أنّ "هذا الانشغال يعدّ من بين المشاريع المستعجلة للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة على مستوى وزارة المالية"، مذكّراً أنّ هذه الأخيرة "سبق وأن أودعت مشروع نص يتضمن إعادة تنظيم مصالح خزينة البلديات والمؤسسات العمومية للصحة، لدى الوزير الأول".

وفي رده على سؤال آخر حول رفع التجميد عن مشاريع قطاع الشباب والرياضية بولاية برج بوعريريج، أشار الوزير إلى أنّه "تمّ رفع التجميد عن مشاريع لإنجاز خمسة مسابح، 13 ملعباً بلدياً، بيتان للشباب، دارا شباب، ومركب رياضي جواري"، لافتاً إلى أنّ باقي المشاريع التي لا تزال مجمدة "سيتم التكفل بها في إطار تطهير مدونة الاستثمارات العمومية".

أما بالنسبة لإمكانية تسجيل عمليتين استثماريتين لإنجاز 8 آلاف مقعد بيداغوجي لفائدة جامعة سطيف 2، أبرز الوزير أنّ "اقتراح المشاريع من صلاحيات القطاع المعني"، مذكّراً أنّ "قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بولاية سطيف، استفاد بعنوان سنة 2024 من تسجيل عملية لإنجاز ثلاثة آلاف مقعد بيداغوجي لفائدة جامعة سطيف 2".

وفي السياق المتعلق برفع التجميد عن المشاريع بولاية باتنة، أشار فايد إلى أنّ هذه الأخيرة "عرفت رفع التجميد عن مشاريع في قطاعات الأشغال العمومية، الري، والسياحة"، مؤكداً أنّه "سيتم معالجة طلبات رفع التجميد عن باقي المشاريع في حال كان هناك طلب من القطاع المعني" .