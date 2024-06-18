أسعار النفط تتراجع

سجلت أسعار النفط عالميا تراجعا، خلال التعاملات الأولى لبورصة المحروقات اليوم الثلاثاء، بعدما شهدت مكاسب قوية أمس، وسط ترقب لتحركاتها محليا مع استعداد لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود مراجعتها لأسعار الوقود في السوق المحلي للربع الثاني خلال 2024.

وانخفضت عقود الخام العالمية القياسية برنت تسليم شهر أوت بمقدار 12 سنتًا، أو 0.14 بالمائة، لتصل إلى 84.13 دولارا للبرميل، وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 14 سنتًا، أو 0.17 بالمائة، لتصل إلى 80.19 دولارا للبرميل.

جاءت تلك التراجعات بعد مكاسب قوية شهدتها أسعار النفط عالميا أمس الإثنين إذ حققت صعودا بنحو 2 بالمائة مسجلة أعلى مستويتها منذ أفريل الماضي، بينما يترقب السوق المحلي أسعار برميل النفط عالميا خلال الأيام القادمة، مع استعداد لجنة التسعير التلقائي للوقود للإعلان عن أسعار بيع البنزين في السوق المحلي خلال مراجعة الربع الثاني من 2024، والتي تستند في تحديدها بشكل أساسي على أسعار برميل برنت عالميا.

وما تزال الأسواق حذرة بشأن آفاق نمو الطلب العالمي وسط توقعات بإمدادات قوية، في وقت أظهرت فيه البيانات ضعف الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة، وهو ما يفسر انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من ركود اقتصادي يهدد الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤشرات الصادرة أمس الإثنين في الصين كانت متشائمة، مؤكدة التعافي البطيء والصعب لثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ تخلّف الناتج الصناعي خلال ماي عن التوقعات، وأنهت أسعار النفط تعاملات أمس على ارتفاع بنحو 2.5 بالمائة، وسط آمال بنمو الطلب خلال النصف الثاني من العام الجاري.