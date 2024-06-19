أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط هامشيا خلال التعاملات اليوم الأربعاء ، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.

فقد تأثرت السوق من تصاعد الصراع في أوروبا والشرق الأوسط، ما يهدد تدفقات النفط من مناطق الإنتاج الرئيسة، مقابل مخاوف من تراجع الطلب في أعقاب زيادة غير متوقعة بمخزونات الخام الأمريكية ويترقب المتعاملون في أسواق النفط دلائل على تعزيز مأمول للطلب في الصيف لدعم أسعار الخام، في الوقت الذي تضعف فيه زيادة المخزونات المكاسب.

وأنهت أسعار النفط تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع بنحو 1.5%، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط آمال بنمو الطلب خلال النصف الثاني من العام الجاري. وبحلول الساعة 06:03 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أوت 2024، بنحو 0.08%، لتصل إلى 85.40 دولارا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جويلية 2024، بنسبة 0.04%، إلى 81.60 دولارا للبرميل. وسجّل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) مكاسب قوية اقتربت من 4% خلال اليومين الماضيين، إذ صعدت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في 3 أشهر، بعد توقعات قوية للطلب على الخام والوقود.