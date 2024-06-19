هذا ماتنتجه الجزائر من أحذية سنويا

شدد مدير وحدة "LEATHER INDUSTRY" بالشراقة التابعة للمجمع العمومي للنسيج والجلود "جيتاكس"، محي الدين اسطنبول، على مدى أهمية فرع النسيج والجلود التابع لمجمع "جيتاكس"، والذي باتت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تعول عليه كثيرا للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن "الجزائر حققت اكتفاء ذاتيا في الجلود، حيث بلغت نسبة الإنتاج في الجلود 90 بالمائة".

وكشف ضيف الإذاعة الوطنية ، عن تطور ملحوظ في القدرات الإنتاجية المرتبطة بصناعة النسيج والجلود في الجزائر، مشيرا إلى أن منتوجات "جيتاكس" أصبحت تغطي ما بين 18 إلى 23 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، و 100 بالمائة من احتياجات القطاع العسكري وشبه العسكري بالجزائر.

مؤكدا أن "مجمع "جيتاكس" قد وضع خارطة طريق تحت وصاية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وذلك لتطوير مجال النسيج والجلود، وهو ما برز بشكل جلي من خلال اقتناء ماكينات جديدة وفق مخطط التطوير الذي استفادت منه كل فروع المجمع، الأمر الذي مكن من رفع القدرات الإنتاجية في صناعة النسيج والجلود".

كما كشف ذات المتحدث أن "إنتاج الأحذية في الجزائر قد بلغ 3 مليون حذاء سنويا، أما فيما يخص إنتاج القفازات، صار بإمكان المجمع إنتاج 100 ألف قفاز سنويا، أما بالنسبة للملابس الجلدية وصل حجم إنتاجها إلى 30 ألف سنويا".