سونلغاز تتابع وضع التموين بالكهرباء في الجنوب

أرسلت مؤسسة سونلغاز وفدا من الإطارات الرئيسية المسيرة إلى عدد من ولايات الجنوب، لمتابعة وضع التموين بالكهرباء، وذلك على إثر موجة الحر التي تم تسجيلها عبر هذه الولايات خلال الأيام القليلة الماضية، حسبما أفاد به، اليوم الخميس، بيان لهذا المجمع العمومي.

وأوضح البيان أنه "التزاما من سونلغاز بمتابعة الوضع وضمان تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية في أحسن الظروف، تم وبتعليمات صارمة من الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، إرسال وفد أول ووفد ثان من الإطارات الرئيسية المسيرة في سونلغاز خلال أيام عيد الأضحى. ويضم الوفدان عددا من الرؤساء المديرين العامين لشركات الإنتاج والتوزيع".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوفد توجه إلى ولاية برج باجي مختار ومنطقة الدبداب (ولاية إيليزي)، لمعاينة الوضع والوقوف على "مستوى أداء سونلغاز، خاصة فيما يتعلق بالتموين بالطاقة، "لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتفادي أي مشاكل خلال الصائفة".

في هذا الإطار، التقى الوفد بممثلي السلطات المحلية لولاية برج باجي مختار وممثلي المجتمع المدني، أين استمع لانشغالاتهم التي يتم التكفل بها "بشكل استعجالي"، يضيف البيان .

وذكرت سونلغاز في بيانها بأنه وفي إطار التحضيرات لصائفة 2024، وتنفيذا لجملة الالتزامات التي تعهدت بها فيما يتعلق بتعزيز شبكة نقل الكهرباء، قامت من خلال شركتها الفرعية سونلغاز- نقل الكهرباء ومسير المنظومة بوضع عدد هام من المشاريع الطاقوية حيز الخدمة، بهدف تقوية وتعزيز شبكة الكهرباء من أجل ضمان خدمة نوعية من حيث التزويد وكذا الاستمرارية.

وأشار المجمع في هذا الصدد إلى وضع 47 منشأة طاقوية كبرى حيز الخدمة، فيما تتراوح نسبة الإنجاز -حسب البيان- ما بين 80 و100 بالمائة على مستوى 24 منشأة أخرى.

وفي سياق متصل، قام فرع سونلغاز-التوزيع بإتمام المخطط الخاص المتعلق بالمنشآت ذات التوتر المتوسط، وهذا بإنجاز 687 محول كهربائي و2054 كيلومتر من شبكة توزيع الكهرباء، وفق البيان.