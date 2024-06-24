منظمة أممية مهتمة بالتعاون مع قطاع الطاقة الجزائري

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بمقر دائرته الوزارية، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، غيرد مولر، والوفد المرافق له، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وتناول اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة والمناجم مع هذه المنظمة الاممية، حيث قدم وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، لمحة عامة عن مختلف البرامج التنموية للقطاع ولاسيما في مجالات المحروقات والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، من اجل الوصول الى مزيج طاقوي متنوع ومتوازن، على غرار تطوير الهيدروجين الأخضر، بالإضافة الى المناجم وكذا تحلية مياه البحر.

كما ناقش الطرفان، حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، أوجه أخرى للتعاون ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بنقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وتبادل الخبرات في مجال الطاقة والمناجم، مع الجزائر والبلدان الإفريقية.