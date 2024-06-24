إنتاج 2.3 مليون متر مكعب يوميا من 14 محطة لتحلية مياه الحر

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن إنجاز 14 محطة تحلية مياه البحر، قيد الاستغلال، بقدرة إنتاجية تقدر بـ 2.3 مليون متر مكعب يوميا.

وقال الوزير عرقاب، في كلمة له، خلال يوم برلماني حول تحلية مياه البحر، أن رئيس الجمهورية، أقر استراتيجية وطنية للمياه تمتد من 2021 إلى 2030، تهدف إلى تلبية حاجة الجزائرِيين من ماء الشرب عن طرِيق تحلِية مياه البحر.

وأشار عرقاب، إلى أن قطاعه يساهم في تغطية الطلب على الماء الشروب، لا سيما على مستوى الولايات الساحلية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وذلك من خلال تنفيذ برنامج إنجاز محطات تحلِية مياه البحر الذي شمل حاليا 14 محطة قيد الاستغلال، بقدرة إنتاجية تقدر بـــ 2.3 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف الوزير، أن هذه الإنجازات سمحت من الرفع من الإِنتاج، حيث شهد الثلاثي الأول من سنة 2024 ارتفاعا في إنتاج مياه تحلِية البحر حوالي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. حيث وصل الى حدود 170 مليون متر مكعب مقابل 150 مِليون متر مكعب خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

كما تم إطلاق برنامج تكميلي، لَإنجاز 05 محطات جديدة أُخرى إضافية، لتحلِية مياه البحر موزعة علي كل من ولايات تِيبازَه ، بومرداس، وهران، الطارِف وبجاية، بِطاقة إجمالية تقدر بـــ 1,5 مليون متر مكعب في اليوم. وهذا ما سيسمح بِتلبية 3.8 مليون متر مكعب أي ما يعادل 42 بالمائة من الاحتياجات من الماء الشروب بداية من 2025.

وأشار الوزير، أن نسبة إنجاز هذه المحطات، تعدت 65 بالمائة والتي أنجزت دائِما من قبل شرِكات عمومية وطنية، تابعة لمجمع سوناطراك (GTP، ENAC، SARPI ، GCB) وكذا مجمع كوسيدار.

وأضاف عرقاب، أن هذه الإستراتيجية الوطَنية لتحلية المياه تهدف إِلَى تلبية حاجة البلاد من الماء الشروب ما نسبته 60 بالمائة، في آفاق 2030