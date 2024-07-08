وفد من "أبراج" العمانية في زيارة إلى سوناطراك

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وفدا رفيع المستوى للشركة العمانية "أبراج" لخدمات الطاقة، يقوده الرئيس المدير العام للشركة، سيف الحمحمي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر لدراسة أوجه تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين الشركتين.

وحسب ما أفاد به بيان لسوناطراك، فإن اللقاء، الذي جرى بمقر المديرية العامة للمجمع بحضور إطارات مسيرة من كلتا الشركتين، "يندرج في إطار زيارة العمل التي يؤديها الوفد العماني إلى الجزائر بغرض دراسة أوجه تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين الشركتين بتاريخ 24 أفريل 2024 في سلطنة عمان".

وبهذا الصدد، أوضح البيان "أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، حيث ستجتمع هذه اللجنة للنظر في عدة محاور أهمها العمليات التقنية (خدمات الآبار والحفر) وتحديد فرص التعاون إلى جانب التكوين المتخصص."

ومن هذا المنظور، ستقوم اللجنة المشتركة بالتنقل إلى المنشآت الإنتاجية التابعة لنشاط الاستكشاف والإنتاج بالمديرية الجهوية لحاسي مسعود، وكذلك إلى فروع المجمع بهذه الناحية والمتخصصة في أنشطة الخدمات النفطية، على غرار المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار والمؤسسة الوطنية لأشغال الآبار والمؤسسة الوطنية للتنقيب والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء والشركة الجزائرية لخدمات سوائل الحفر، حسب ما ذكر البيان.

أما فيما يخص الشق المتعلق بالتكوين المتخصص، ستتنقل هذه اللجنة إلى المعهد الجزائري للبترول وقسم المختبرات التابع لنشاط الاستكشاف والإنتاج الكائنين ببومرداس، بالإضافة إلى أكاديمية سوناطراك للمناجمنت بوهران.

وفي ختام هذه الزيارة، التي تدوم من 7 إلى 12 جويلية الجاري، سيجتمع أعضاء اللجنة المشتركة في ورشة عمل لتبادل الرؤى ومناقشة ورقة الطريق لتنفيذ محاور مذكرة التفاهم والتعاون المتفق عليها بين الطرفين، يؤكد بيان سوناطراك.