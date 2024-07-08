منتجو وموزعو المكيفات تحت المجهر

تعمل وزارة التجارة وترقية الصادرات على متابعة إنتاج وتوزيع المكيفات الهوائية، بالتزامن مع فترة ارتفاع الطلب على هذا النوع من الأجهزة الكهرومنزلية، وبالتالي تفادي تكرار سناريوهات سابقة لجأ خلاها البعض إلى ممارسات المضاربة لخلق الاختلال بين العرض والطلب ودفع أسعار الأجهزة في السوق الوطنية نحو الارتفاع بشكل غير مبرر.

وتدخل أعوان الرقابة في إطار متابعة عملية إنتاج وتوزيع المكيفات الهوائية، تنفيذا لتعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، على مستوى الوحدات الإنتاجية وكذا الموزعين المعتمدين وتجار التجزئة.

وتأتي هذه الخطوات، حسب ما جاء في منشور على صفحة وزارة التجارة في "الفايسبوك"، من أجل "الوقوف على مدى توفر المنتوج نظرا للطلب الكبير عليه في السوق وكذا مدى احترام سلسلة التوزيع والأسعار المرجعية المقترحة من كل منتج إلى تجار التجزئة"، وذكر المنشور أن عملية المراقبة تحققت "من وفرة في الإنتاج والمخزون".