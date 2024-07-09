انخفاض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء في ظل مخاوف استمرار ضعف الطلب المحلي في الصين، أكبر مستوردي الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت الجزائر، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.53 بالمائة إلى 80.98 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.59 بالمائة إلى 84.16 دولار للبرميل.

ويوم أمس الثلاثاء، سجلت أسعار النفط أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، إذ أغلقت عقود "برنت" عند 84.66 دولار للبرميل والخام الأمريكي عند 81.41 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين خلال الشهر الماضي خلافا لتوقعات تسارعه، وأشارت البيانات تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.2 بالمائة في جوان الماضي من 0.3 بالمائة في ماي الماضي.