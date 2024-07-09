ديوان الاحصائيات يكشف أرقام التجارة الخارجية

شهدت أسعار التجارة الخارجية الوطنية، خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، انخفاضا محسوسا، حيث سجلت أسعار تصدير السلع انخفاضا بنسبة 9.9 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الأول من 2023، في حين سجّلت أسعار استيراد السلع انخفاضا بنسبة 7.4 بالمائة خلال نفس الفترة.

وحسب التقرير الأخير للديوان الوطني للإحصائيات، فإنّ انخفاض الأسعار الملحوظ، خاصة بالنسبة للصادرات، ناتج عن انخفاض أسعار المحروقات بنسبة 10 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بينما فسّر التقرير هذا الاتجاه بانخفاض أسعار المنتجات خارج المحروقات بنسبة 7.7 بالمائة خلال نفس الفترة.

وأضاف تقرير الديوان، الذي اطلعت عليه "الخبر"، أنّ "التغيرات في أسعار الصادرات والواردات من السلع، إلى جانب التغيرات في القيم الجارية، أدت إلى ارتفاع في حجم الواردات بنسبة 16.6 بالمائة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023، وانخفاض طفيف في حجم الصادرات بنسبة 1 بالمائة".

كما "سجلت واردات البضائع خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 8.1 بالمائة لتصل إلى 1489.2 مليار دج، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 10.8 بالمائة خلال نفس الفترة لتصل إلى 1672.7 مليار دج"، وأضاف المصدر ذاته أن "هذا التطوّر بين الصادرات والواردات من السلع أثّر بشكل مباشر على نسبة تغطية الواردات من الصادرات، وكذا على معدلات التبادل التجاري"، موضحا أنه "خلال الربع الأول من سنة 2024، انخفضت نسبة تغطية الواردات من الصادرات من 136.1 بالمائة إلى 112.3 بالمائة".

وانخفضت أسعار استيراد السلع، وفقا للتقرير، بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بالربع الأول من عام 2023." "هذا الانخفاض في أسعار استيراد البضائع شمل جميع الفئات باستثناء فئة "زيوت التشحيم والمنتجات ذات الصلة" وفئة "آليات ومعدات النقل" التي سجلت زيادات على التوالي بنسبة 6.9 بالمائة و5.9 بالمائة.

وعرفت أسعار تصدير السلع انخفاضا بنسبة 9.9 بالمائة مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2023"، حيث أوضح التقرير أنّ "أسعار المحروقات تراجعت بنسبة 10 في المائة، في حين سجلت أسعار صادرات المنتجات خارج المحروقات انخفاضا بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023".