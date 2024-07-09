أعلن الديوان الوطني للأراضي، عن انطلاق مرحلة التسجيلات للاستصلاح في إطار الامتياز، للراغبين في التسجيل عبر المنصة الرقمية ابتداء من اليوم.

وأحيط بيان الديوان المنشور عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، علما الراغبين في التسجيل عبر المنصة الرقمية، بأن مرحلة التسجيلات للاستصلاح في إطار الامتياز، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 04 – 11 -2021، انطلقت ابتداء من يوم الأربعاء 10 جويلية 2024.

وتتعلق العملية بولايات: غرداية 19 محيط بمساحة 16353 هكتار، النعامة 06 محيطات بمساحة 1930 هكتار، بالإضافة إلى جانت 04 محيطات بمساحة 880 هكتار.

وجاء في المنشور إن ولايات إليزي 04 محيطات بمساحة 735 هكتار، الجلفة 03 محيطات بمساحة 2150 هكتار والمنيعة محيط واحد بمساحة 460 هكتار، أي بإجمالي 37 محيطا موزعين على مساحة 22508 هكتار.

يشار إلى أن العملية ستمتد طيلة 21 يوما ابتداء من التاريخ المدون أعلاه وغير قابلة للتمديد، وبخصوص الملف والشروط المطلوبة وباقي المعلومات، مدونة عبر الموقع الإلكتروني onta.dz.