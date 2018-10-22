ذكرت مصادر حسنة الاطلاع أن المجاهد الراحل محمد بوالريش كان وراء بيان المساندة الذي أصدرته المنظمة الوطنية للمجاهدين لرئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، في الصراع الدائر في البرلمان بينه وبين نواب الموالاة المطالبين برحيله من رئاسة المجلس. وقالت المصادر نفسها إن عضو المنظمة محمد بوالريش اتصل، قبيل سفره إلى تونس لإجراء عملية جراحية، بأحد أعضاء المنظمة الوطنية للمجاهدين وطلب منه أن يعمل كل ما بوسعه لإصدار موقف صريح من الأحداث تدين فيه المنظمة “مخطط الإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني”، المجاهد السعيد بوحجة، في “محاولة للبعض النيل من تاريخ مجاهدينا والتطاول على ماضيهم المشرف، ما يمثل سابقة خطيرة..”، وفق مضمون البيان الذي صدر بعد ذلك. ويكون النائب السابق محمد بوالريش، حسب المصادر نفسها، قد أكد بهذا الموقف ثباته على جميع المواقف التي عرف بها سواء على مستوى ولاية سكيكدة أو وسط الأسرة الثورية، وقد وافاه الأجل بعد حوالي أسبوع من إصدار بيان منظمة المجاهدين.