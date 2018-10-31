قال المدعي العام التركي عرفان فيدان، الأربعاء، إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل خنقا قبل أن يتم تقطيع جثته والتخلص منها نهائيا ولم تعد موجودة.

وأفادت النيابة العامة التركية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، بأن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وفقا لخطة كانت معدة مسبقا.

وأضاف النائب العام عرفان فيدان أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة أن الجانب السعودي لم يدل بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية.

وأوضحت النيابة أنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي رغم كل الجهود المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة.

وقال عرفان فيدان إنه وعند طرح سؤال على المدعي العام السعودي سعود المعجب، حول مكان الجثة والمخطط للجريمة والمتعاون المعني ووعد بالاجابة في ثاني أيام زيارته لكنه لم يجب.

وجددت النيابة العامة بإسطنبول المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية.

كما بينت النيابة أن الجثة يمكن معرفة مكانها خلال زيارة المدعي التركي إلى الرياض، مضيفة أنه من المنتظر الوصول إلى أجابات حول الأسئلة المتعلقة بالمسؤول عن مقتله في الزيارة.

هذا وأشارت النيابة إلى وجود نوايا حسنة من الجانب السعودي للتعاون.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن النائب العام في إسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية في إطار قضية خاشقجي.