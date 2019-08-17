تسربت معلومات في الشارع التبسي، هذه الأيام، عن دخول بعض المنتخبين على المستوى البلدي والولائي في رحلات مضنية نحو الجزائر العاصمة للاستنجاد بالمعارف وأصحاب النفوذ بغرض التغطية على المتابعات القضائية وتبليغ وتنفيذ أحكام قضائية يمكن أن تكون محل مصادقة المحكمة العليا بالحبس، وهذا بعد تذكير مصالح وزارة الداخلية بضرورة توقيف المنتخبين المتابعين قضائيا بصفة تحفظية عن مزاولة مهامهم، وهذا في صورة مسؤول منتخب متابع بالتهرب الجمركي والتهريب واستغلال أملاك البلدية خلال عهدته، غير أن هؤلاء رجعوا من العاصمة بخيبة كبيرة بعد أن وقفوا على جدية الأمر وتنفيذ جميع النصوص القانونية المتعلقة بالإجراءات التحفظية في حق الموظفين والمنتخبين على مستوى جميع المسؤوليات إلى غاية الفصل النهائي في ملفاتهم.