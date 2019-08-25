سجل الدولي الجزائري، اسلام سليماني، بداية موفقة مع ناديه موناكو بافتتاحه باب التسجيل خلال اللقاء الجاري حاليا ضد نادي نيم.

وقع سليماني هدفه الأول خلال الشوط الأول مفتتحا باب التسجيل في أول ظهور له مع نادي موناكو الذي انتقل اليه منذ أيام فقط قادما من ليستر سيتي الانجليزي، للاشارة اللقاء انطلق على الساعة الثانية زوالا، كما يواجه سليماني جزائري آخر ويتعلق الأمر بزين الدين فرحات الذي يلعب لنادي نيم وهو الآخر أدى شوطا أولا في المستوى.