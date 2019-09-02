يعاني سكان شارع عبان رمضان الكائن في قلب مدينة قسنطينة، والذي لا يبعد عن ديوان الوالي إلا بحوالي 100 متر، من أزمة مياه حادة منذ قرابة الشهرين. وبالرغم من اتصال المواطنين بمصالح ”سياكو” الذين أكدوا، خلال تنقلهم، أن المشكل في قوة الضخ وأن المياه متوفرة، إلا أن الماء يتوقف وصوله عند حنفيات الطابق الثالث فقط، وهو ما وقف عليه أعوان شركة ”سياكو”، إلا أن لا أحد تحرك لحل الإشكال، ما جعل السكان المتضررين يؤكدون أنه مادام والي قسنطينة يجد المياه في حنفية مقر إقامته وديوانه، فلن تتحرك الشركة لنجدة المواطنين من العطش.