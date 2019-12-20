ثمن الكثير من المواطنين قرارات الرئيس عبد المجيد تبون، وخاصة ما تعلق منها بإلغاء الضريبة على ذوي الدخل الضعيف، لكنهم طالبوا، بالموازاة مع ذلك، بإعادة النظر في مفهوم الدخل الضعيف، والفئات المستفيدة منه، بالنظر إلى تدهور الوضع الاجتماعي للجزائريين. وقال الكثير منهم إنهم وكشباب ينتظرون من الرئيس العمل على توفير مناصب شغل ورفع الغبن عنهم، والحد من الظواهر السلبية، خاصة “الحرڤة” التي لم يجد الشباب غيرها حلا على أمل تغيير مستقبلهم المظلم.