تعرضت، صباح يوم السبت، إحدى السيدات لاعتداء من قبل شاب عندما كانت بصدد امتطاء سيارتها بحي ”عدل” في أولاد فايت، بالجزائر العاصمة، وهذا تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقد سلبها مصوغاتها وأموالها وهاتفها، قبل أن تستنجد بالمارة الذين سارعوا، بصعوبة، لإلقاء القبض على اللص، بينما تمكن صديقه من الفرار. والغريب أن اللص كان قد اعتدى، قبل تنفيذ جريمته بلحظات، على رجل كان رفقة زوجته في مكان آخر من الحي وسلبهما أيضا أموالا وهاتفا نقالا، ما دعا سكان الحي، الذي يضم أكثر من 1500 عائلة، إلى تجديد طلبهم للسلطات بضرورة إنجاز مركز شرطة لتطهير الحي من عصابات الإجرام.



