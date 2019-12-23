حذرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الإثنين، من عبور كويكبين خطيرين قرب الأرض بسرعة 32 ألفا و 200 كيلومتر في الساعة، مع احتمال وقوع انفجار في الجو إذا دخلا أجواء كوكبنا.

وقالت الوكالة أن الانفجار الناتج سيكون قويا و يحاكي انفجار مئات القنابل الذرية، ما يعني أنه سيؤثر على الناس والمباني على الأرض.

وحدد مركز "ناسا" لدراسات الأجسام القريبة من الأرض أول كويكب يقترب من الأرض في وقت لاحق اليوم.

ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية، يبلغ عرض صخرة الفضاء هذه زهاء 70 مترا، وتتحرك حاليا نحو الكوكب بسرعة تقارب 32 ألفا و200 كم/الساعة.

أما الكويكب الثاني, فقد يصل إلى حدود الأرض بعد ساعات لاحقة، ويبلغ قطره نحو 70.9 متر، وتصل سرعته الحالية لأكثر من 24 ألف كم/الساعة.

وكان خبراء "ناسا" قد حذروا قبل يومين من أن كويكبا عرضه نحو 600 مترا قد يتخطى الأرض بسرعة 43 ألفا و450 كم/الساعة، ويمكن رصده مع اقترابه من الأرض في الساعات الأولى من يوم 26 ديسمبر الجاري.