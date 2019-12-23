رفضت السلطات الكويتية، منح مدرب نادي ثمر الرياضي اليمني للجيدو، صدام حسين بن حازب، تأشيرة الدخول إلى أراضيها للمشاركة في البطولة العربية للجيدو في الكويت، بسبب اسمه. وقدّم مسؤول في الاتحاد الكويتي للجيدو اعتذاره عن عدم منح الجهات المعنية تأشيرة الدخول للمدرب الذي يحمل اسم ”صدام حسين”، فيما تمت الموافقة على منح لاعبيه تأشيرات الدخول إلى الكويت، ولكن نظرا لتعثر منح المدرب الدخول، حال هذا الأمر دون مشاركة لاعبي فريق الجيدو لنادي ثمر في البطولة العربية للعبة، التي ستقام مطلع الشهر القادم. وأبدى صدام حسين استغرابه وانزعاجه من مثل هذا التصرف بعدم منحه تأشيرة الدخول إلى الأراضي الكويتية، وحرمان فريقه من فرصة المنافسة على المستوى العربي لأول مرة، وهو طموح لم يتحقق.



