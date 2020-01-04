يأمل مجموع المترددات على المركز الرياضي للإناث أن يفصل وزير الشباب والرياضة الجديد في مسألة حرمانهن من مزاولة تدريباتهن بالمركز، وهو التجاوز الذي مارسه وزير الرياضة السابق رؤوف سليم برناوي، الذي استغل منصبه لاحتلال عدد من منشآت المركز الرياضي، لتستغلها فيدرالية المبارزة التي يترأسها برناوي، في نشاطاتها، محتلة المساحات والحمامات، حارمة النسوة اللواتي يترددن على المركز الرياضي منذ عشرات السنين من تدريباتهن، رغم أن الفيدرالية تحوز على قاعات بالمركب الرياضي بغرمول وبالأبيار.. فهل يفصل الوزير الحالي في تجاوزات برناوي؟