أصبح الجسر الوحيد الذي مازال قيد الإنجاز فوق مجرى وادي أعطلي على الطريق السيار بالمخرج الشمالي لعاصمة ولاية المدية بمثابة ضرس موجع هذه الأيام، ليس لمستعملي باقي الأشطر التي وضعت حيز الخدمة منذ أشهر، وإنما على ما يبدو لصاحب المشروع، الوكالة الوطنية للطرق في حد ذاتها، كون الأشغال تكاد تراوح مكانها مع شريك إيطالي مكلف بالإنجاز بالنيابة وآخر صيني كان مطالبا بتسليم المشروع كاملا قبل بداية السنة الجديدة كآخر أجل لهذا الطريق السيار الرابط بين البرواڤية في المدية والشفة بولاية الجوار، إلا أن الآجال تمت جرجرتها بعد أزيد من عامين من التأخر في الإنجاز إلى نهاية السداسي الأول من السنة الجديدة، حسب بعض المصادر، بسبب هذا الجسر المثير للجدل من حيث طريقة ومواد إنجازه الشاذتين عن باقي الجسور التي تم وضعها في الخدمة عبر باقي أشطر الطريق ذاته، وهي مسألة لا تخلو من حيرة الكثير من التقنيين الذين تابعوا المشروع منذ البداية.