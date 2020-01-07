لم يهضم الكثير من سكان مدينة المسيلة، تصرف مسؤولي الشركة الوطنية للسكك الحديدية الكائن مقر مديريتها الجهوية في ولاية برج بوعريريج.

هذه الأخيرة قامت بتوظيف حراس بإقليم الولاية رقم 28 يقطنون بالولاية رقم 34، متسائلين عن سبب هذا التصرف الغريب الذي لو تعلق بمناصب نوعية لكان الأمر عادي وعاد جدا. أما أن يتم جلب يد عاملة بسيطة من ولاية أخرى، فالأمر، مهما تكن المبررات، يبقى غير مستساغ وغير مقبول على الإطلاق، مما جعل بعض المستائين يعلّقون بالقول “السكة في المسيلة والحراس من البرج”.