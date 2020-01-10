لقي 63 إرهابيًا و25 شخصًا حتفهم أمس الخميس خلال هجوم على معسكر شينيغودار في غرب النيجر على الحدود مع مالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجرية العقيد سليمان غازوبي أن الجيش صد هجوما على موقع شينيغودار العسكري نفذته عناصر إرهابية، مشيرا إلى أن الحصيلة المؤقتة للهجوم هي, مقتل 63 إرهابيًا و25 شخصا و 6 جرحى.

وأوضح أن منفّذي الهجوم كانوا على متن سيارات ودراجات نارية وأن الرد من الجيش النيجري جاء بمؤازرة جوية سمحت بتوجيه الضربات على الإرهابيين.