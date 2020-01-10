بعدما تبخر حلم سكان بلدية مداوروش في ولاية سوق أهراس في إنجاز مشروع مستشفى 60 سريرا، حيث لايزال ينتظر رفع التجميد عنه منذ 5 سنوات، تحول حلمهم للاستفادة من سيارة إسعاف جديدة لتعويض واحدة في حالة عطب دائم وأخرى باتت غير آمنة لتوصيل المرضى إلى مستشفى هواري بومدين بسدراتة. سكان مداوروش بتعداد تجاوز 50 ألف نسمة شغلهم الشاغل، منذ سنوات، الحديث عن تنامي الضغط على المجمع الصحي الذي يحتوي على 5 أسرّة فقط وعن سيارة الإسعاف الجديدة التي قام الوالي السابق بتحويلها إلى بلدية أخرى.