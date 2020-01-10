زار والي ڤالمة، كمال عبلة، بلدية هواري بومدين لتفقد عدة قطاعات، منها ملعب بلدي، وخص جانبا منها لتحقيق، على حد قول ”الصفحة الرسمية للولاية”، رغبة تلاميذ مدرسة ”رموش صالح”، بعد إعادة الاعتبار لها، حسب الصور التي نشرت على الموقع، التي أبرزت التفاف التلاميذ حول الوالي. وتمنى الكثيرون أن تكون هذه الزيارة وزيارات أخرى لبلديات الولاية المنكوبة تحمل مشاريع لرفع الغبن عن السكان، خاصة في قطاعي السكن والماء الشروب، خصوصا مع الحركية التي أحدثها الوالي منذ توليه المنصب.