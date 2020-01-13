احتفلت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ”كاف”، أمس، بعيد ميلاد المهاجم الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، المحترف ضمن صفوف نادي هوفنهايم الألماني. وبلغ بلفوضيل من العمر، أمس، 28 سنة، حيث ولد في 12 جانفي عام 1992، واحترف في عدة بطولات قبل أن يلتحق بالبندشليغا الألمانية. ويغيب الدولي الجزائري عن فريقه الألماني منذ نهاية سبتمبر الماضي، بعدما خضع لعملية جراحية، إثر وجود مشكلة في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي للركبة. وكان النجم الجزائري قد اشتكى نادي هوفنهايم بسبب تعامله بلا مبالاة مع إصابته الخطيرة في الركبة.