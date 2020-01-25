”كتبت صحيفة ”الإندبندنت” البريطانية، قبل أيام، مقالا عن قائد قوات شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، وأبرز ما ورد فيه أن الأخير لا يملك السيطرة على كل قواته، والجزائر تعتبره عميلا لمصر. وكشفت الصحيفة أن حفتر اعترف بأنه لا يملك السيطرة على كل القوات التابعة له، لافتة أن أمير الحرب البالغ من العمر 77 عاما قوض المبادرات الدولية للسلام في ليبيا. كما أشارت الصحيفة إلى أن حفتر أغضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤخرا، بإفشاله محادثات موسكو حول اتفاق وقف إطلاق النار. واعتبرت الصحيفة أن الجزائر ترى في حفتر عدوا لها وعميلا لمصر على حدودها، منوهة أن اعتماد حفتر على دعم القوى الخارجية أدى إلى تحالف حكومة الوفاق مع تركيا.