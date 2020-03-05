افتتحت السعودية أكبر مركز لتدريب النساء على قيادة السيارات في الشرق الأوسط، والذي يعمل به أكثر من 250 موظفة سعودية للتدريب والمحاضرة، ويحمل اسم “أكاديمية الشرقية النسائية لتعليم قيادة السيارات”، ومقرها الأحساء، شرقي المملكة. وقالت وسائل إعلام سعودية إن “مبنى الأكاديمية يشغل مساحة تقدر بـ 3500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 50 ألف متر مربع”، مشيرة إلى أن التجهيزات التي تم توفيرها بهذه الأكاديمية تشمل 115 مركبة، و11 جهاز محاكاة تفاعلية تحاكي سيناريوهات القيادة الحقيقية في منطقة الأحساء. و”تشمل الأكاديمية خمسة فصول دراسية ذكية، وأنظمة رعاية يومية، وعيادة، وغرفة اختبار عبر الإنترنت، وقاعة مؤتمرات، ومركز اتصال”.