كشفت ملكة النرويج، خلال زيارتها إلى الأردن، أنها تعرفت على جهاز الـ”آي باد” لأول مرة بواسطة الملك عبد الله الثاني عام 2010. وذكرت وكالة “عمون” الإخبارية الأردنية أن الملكة سونيا كشفت في اللقاء الذي سبق التوقيع على اتفاقية بين البلدين، وبحضور الملك عبد الله الثاني والعاهل النرويجي هارلد الخامس، أنها سمعت عن الـ«آي باد” واستعمالاته من الملك عبد الله الثاني عام 2010، وكان العاهل الأردني أول من أخبرها عن الاختراع الجديد خلال زيارته للنرويج حينها. وروت ملكة النرويج أن طردا بريديا حمل هدية عبارة عن “آي باد” من الملك عبد الله، وصلها بعد أسبوع من ذلك. يذكر أن جهاز الـ”آي باد” أطلق لأول مرة في عام [email protected] كشفت ملكة النرويج، خلال زيارتها إلى الأردن، أنها تعرفت على جهاز الـ”آي باد” لأول مرة بواسطة الملك عبد الله الثاني عام 2010. وذكرت وكالة “عمون” الإخبارية الأردنية أن الملكة سونيا كشفت في اللقاء الذي سبق التوقيع على اتفاقية بين البلدين، وبحضور الملك عبد الله الثاني والعاهل النرويجي هارلد الخامس، أنها سمعت عن الـ«آي باد” واستعمالاته من الملك عبد الله الثاني عام 2010، وكان العاهل الأردني أول من أخبرها عن الاختراع الجديد خلال زيارته للنرويج حينها. وروت ملكة النرويج أن طردا بريديا حمل هدية عبارة عن “آي باد” من الملك عبد الله، وصلها بعد أسبوع من ذلك. يذكر أن جهاز الـ”آي باد” أطلق لأول مرة في عام 2010.