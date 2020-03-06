اختار موقع “ألتراس” الدولي، عبر قناته في “اليوتيوب”، تيفو الداربي العاصمي بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر الذي جرى بملعب 5 جويلية ضمن الجولة 19 للرابطة المحترفة الأولى، وشهد فوز “العميد” بهدف لصفر، الأفضل في العالم وهذا خلال الفترة الممتدة بين 24 فيفري والفاتح مارس، حيث وقع الاختيار على الداربي العاصمي بالنظر إلى الأجواء الحماسية التي ميزت المباراة من جماهير الفريقين. كما احتل تيفو فريق أولمبيك ليون الفرنسي أمام فريق جوفنتوس الإيطالي المركز الخامس كأفضل دخلة جماهيرية في الأسبوع، يليه تيفو النجم الأحمر لبلغراد أمام نادي بارتيزان. وجاء تيفو الرجاء المغربي أمام تيبي مزامبي الكونغولي في المركز الثالث وتيفو مالدوف مانهايم الألماني في المركز الثاني.