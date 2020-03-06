استنكر عميد مسجد باريس السابق، الدكتور دليل أبو بكر، في بيان له، ما أسماه “الحملة الشرسة التي تستهدف مسجد باريس الكبير بقيادته الجديدة” بعد استقالته بداية السنة الجديدة. وقال الدكتور دليل أبوبكر إنه يدعم ويساند مسجد باريس الكبير وعميده الأستاذ شمس الدين حفيز ومدير إدارته محمد لوانوغي، وأكد أن استقالته كانت عادية وتم تطبيق القانون المنظم والمسير لهذه الهيئة الدينية وانتخاب عميد مسجد جديد وفق ما ينص عليه القانون. وأضاف أبو بكر أن “الحملة الشعواء التي تستهدف المسجد تنم عن أهداف غير بريئة يبديها هؤلاء الذين لا يريدون خيرا للبلد ولا للمؤسسة الدينية الهامه”. واستهجن “الأصوات التي تتربص بالصرح الديني والثقافي العام في فرنسا”.