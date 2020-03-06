انتقد أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي في ميلة، خلال الدورة العادية الأخيرة لسنة 2019، تسيير قطاع التعمير والبناء والهندسة المعمارية في سؤال كتابي وجهه لمدير القطاع، حيث تساءل عن أسباب ضعف نسبة استهلاك قروض الدفع التي لم تتعد في القطاع غير الممركز 2.4 بالمائة، أي استهلاك 15 مليارا من 740 مليار، وفي القطاع الممركز استهلكت 24 مليارا من أصل 100 مليار، بنسبة 24 بالمائة، وهي الصورة التي يعكسها الواقع التنموي في ولاية ميلة، حسب المنتخب نفسه.