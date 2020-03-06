شهد المستشفى القديم لمدينة سكيكدة، نهاية الأسبوع، حالة فزع وذعر بعد انتشار خبر نقل سيدة مشكوك في إصابتها بفيروس “كورونا”. هذا الخبر جعل زوار المرضى يغادرون القاعات في ازدحام كبير وشديد، وحتى بعض المرضى المقيمين بالمستشفى طالبوا بالمغادرة عندما لاحظوا حالة الارتباك الكبيرة ومشاهدتهم عمال المستشفى واضعين الكمامات على أفواههم، حيث منع الدخول إلى المستشفى. وحسب مسؤولي المستشفى، فإن سيدة من مدينة سكيكدة شكت في أنها تحمل أعراض فيروس “كورونا” اتصلت بالحماية المدنية التي قامت بنقلها إلى المستشفى، لكنها سرعان ما غادرته بعد التأكد من أنها غير مصابة، لتنتهي بذلك حالة الطوارئ التي انتشرت حتى في الأحياء القريبة من المستشفى.