أعلنت شرطة باراغواي أنها اعتقلت رونالدينيو غاوتشو، مهاجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق لكرة القدم، لمحاولته دخول أراضي البلاد بجواز سفر مزيف. وقال رئيس وحدة التحقيقات في شرطة باراغواي، جيلبرتو فليتاس، إن رونالدينيو وشقيقه تم التحفظ عليهما بعد ساعات فقط من رفض القاضي الموافقة على اقتراح بفرض عقوبة بديلة على اللاعب المعتزل بعد اعترافه بالذنب. وأضاف المسؤول “تم تنفيذ أمر الاعتقال”. وكان رونالدينيو قد وصل إلى باراغواي الأربعاء الماضي بدعوة من رجل الأعمال نيلسون بيلوتي، وذلك من أجل المشاركة في حفل خيري.