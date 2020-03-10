استغل بائع أعشاب متجول توقيت ومكان تنظيم يوم تحسيسي بمدينة المدية حول “الوقاية من داء كورونا”، ليقوم بترويج عشبة الشيح، جنبا إلى جنب مع مطويات ومعلقات الفضاء التحسيسي، حيث لم يثر بذلك انتباه وفضول المارة والزوار فحسب، بل أثار أيضا استغراب وحتى حنق بعض منظمي الفضاء، خاصة وهو يرد، متهكما، على سائليه، بخصوص تواجده في هذا المكان بالتوازي مع التحذير من مرض الساعة، معتبرا إياه مجرد لعنة سماوية وبأنه يحمل علاجها بيده وهو يستعرض عشبة “الشيح” أمامهم.