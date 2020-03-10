سيكون يوم التاسع من مارس 2020 يوما صعبا لن ينساه أثرياء العالم، بعدما خسروا مليارات الدولارات خلال ساعات قليلة فقط، حسب مؤشر بلومبرغ لأغنى 500 شخص. وأدى انهيار أسواق المال العالمية والنفط إلى خسارة أكبر أثرياء العالم، أكثر من 238 مليار دولار، إذ تعتبر هذه الخسارة هي الأكبر منذ أن بدأ مؤشر بلومبرغ بمتابعة الثروات في أكتوبر من عام 2016. بعض هؤلاء الأثرياء الذين يعملون في مجال النفط برزوا في هذه القائمة، من بينهم هارولد هام، وهو رجل أعمال أمريكي خسر 2.4 مليار دولار في يوم واحد وهي نصف ثروته. وفقد ماكش أمباني لقبه كأغنى شخص في آسيا، بعد أن خسر 5.8 مليار دولار، ليحل محله جاك ما، الذي فقد مليار دولار من ثروته. وفي أوروبا، كان أكبر الخاسرين برنار أرنو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “لويس فيتون” الذي فقد 4.4 مليار دولار من ثروته في يوم واحد. وخسر جاف بيزوس، مؤسس “أمازون”، 5.6 مليار دولار، فيما تكبد وارن بيفي خسارة بـ5.3 مليار دولار، إلا أن بعض المشاركين في مؤشر بلومبرغ لأغنى 500 شخص كانوا من الفائزين هذه المرة، بمن فيهم مستثمرون صينيون في مجال الأغذية والمعدات الطبية.